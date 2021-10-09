Молодой отец избил сына на улице в Москве и попал на видео

Инцидент произошел около дома №8 по улице Бестужевых. «Кто знает этого “папашу”?» — поинтересовалась у подписчиков сообщества автор видео. В комментариях участники группы посоветовали сообщить о произошедшем в полицию и районным властям, а также разместить ролик на портале мэра. Мужчину комментаторы опознать не смогли.

Ранее в Москве дагестанцы жестоко избили пенсионерку. Причиной нападения стали долги ее младшего сына. Он сам скрывается и не выходит на связь.