Молодой отец избил сына на улице в Москве и попал на видео
Жительница московского района Отрадное поделилась в сети видео, на котором мужчина на улице избивает ребенка. Ролик был опубликован в районной Facebook-группе.
В кадр попал предположительно молодой отец с сыном — видно, как он сначала отчитывает мальчика младшего школьного возраст, а затем начинает бить ребенка коленом в живот. Автор ролика закричала из окна: «У вас все в порядке с головой? Здесь рядом участковый пункт!» В результате мужчина схватил мальчика за шиворот и увел в неизвестном направлении.
Инцидент произошел около дома №8 по улице Бестужевых. «Кто знает этого “папашу”?» — поинтересовалась у подписчиков сообщества автор видео. В комментариях участники группы посоветовали сообщить о произошедшем в полицию и районным властям, а также разместить ролик на портале мэра. Мужчину комментаторы опознать не смогли.
Ранее в Москве дагестанцы жестоко избили пенсионерку. Причиной нападения стали долги ее младшего сына. Он сам скрывается и не выходит на связь.