Драка между водителем BMW и таксистами на Кутузовском проспекте попала на видео

На Кутузовском проспекте в Москве произошла драка между водителями. Видео и детали случившегося опубликовал Telegram-канал «112».

На размещенных в сети кадрах видно, как возле стоящих на «аварийке» автомобилей дерутся двое мужчин — один валит другого на асфальт и наносит ему удары кулаками.

По информации канала, одна из машин зарегистрирована на резидента Comedy Club Гавриила Гордеева (Гавра). «Это мой водитель. Сам только что узнал. Водитель будет немедленно уволен», — сообщил он в комментарии «112».

В ноябре прошлого года в Москве соседи устроили массовую драку из-за парковки во дворе. Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Летчика Грицевца. Один из жителей не смог выехать из-за мешавшей ему машины соседа. Когда мужчина вышел, сосед стал на него кричать, после чего завязалась драка.

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