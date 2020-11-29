Москвичи устроили массовую драку из-за парковки во дворе

В Москве соседи устроили массовую драку из-за парковки во дворе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Летчика Грицевца в субботу, 28 ноября. Один из жителей не смог выехать из-за мешавшей ему машины соседа. Он позвонил по номеру телефона, оставленному под лобовым стеклом. Когда мужчина вышел, сосед стал на него кричать, после чего завязалась драка.

«У обоих автомобилистов была группа поддержки. Сошлись они двое на двое», — рассказал изданию очевидец.

В полицию и к медикам участники драки обращаться не стали. В главке столичного МВД журналистам газеты историю не прокомментировали. Отмечается, что один из очевидцев все же обратился к правоохранителям и передал им видео конфликта.

Ранее в Москве после драки на одной улиц города был задержан российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Абасов. Конфликт вспыхнул между двумя автомобилистами, не поделившими дорогу. Позднее к выяснению отношений подключились пассажиры, сидевшие в машинах.

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