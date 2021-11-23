Драка мигрантов со смертельным исходом произошла в Москве на Люблинской улице. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, между несколькими иностранными гражданами ночью произошел конфликт с применением режущего оружия. В результате драки на ножах в больницу был доставлен 35-летний Иномжон Куганов — у него диагностированы ранения плеча и спины. Еще один мужчина, предположительно уроженец Таджикистана, был убит. Позже стало известно, что погибший является братом Курганова. На данный момент полицейские ищут убийцу.

Ранее россияне дали советы по выселению мигрантов из квартир. Многие посоветовали вызывать сотрудников миграционной службы и налоговой для проверки законности нахождения иностранцев в квартирах.