Россияне дали советы по выселению мигрантов из квартир

Жительница Москвы обратилась за советом в группе «Нагатино-Садовники» в Facebook, как выселить многочисленных мигрантов из квартиры, которую сдает ее соседка.

Москвичка уточнила, что хочет обязать хозяйку помещения выселить иностранцев, так как из квартиры систематически исходит зловонье, а количество проживающих там человек превышает допустимые нормы. «Вонь жуткая идет снизу, живут там явно не два человека, постоянно курят какую-то дрянь», — объяснила она. Подписчики сообщества посоветовали россиянке оставить жалобу на портале mos.ru, заявив о незаконной сдаче квартиры в аренду. Также ей порекомендовали попросить местного участкового осмотреть помещение. «Чем больше заявлений в полицию, тем больше вероятность, что они будут что-то делать», — написал юзер.

Другие пользователи сети посоветовали обратиться в миграционную службу, сотрудники которой проверят законность нахождения иностранных граждан как в данной квартире, так и в стране. Также женщине порекомендовали сообщить о проблеме и в налоговую. «Здесь уже нужно искать контакты собственника. В любом случае, сообщите участковому и в налоговую о факте сдачи квартиры, чтобы проверили, оплачиваются ли налоги», «Есть путь сделать неприятным проживание этих товарищей: вызывайте полицию почаще по разным поводам», — прокомментировали подписчики сообщества.

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