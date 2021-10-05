Два московских ресторана вошли в список лучших в мире

Московские рестораны Twins Garden и White Rabbit вошли в список 50 лучших заведений мира по версии британской организации The World’s 50 Best Restaurants Academy. Рейтинг опубликован на ее сайте.

Так, White Rabbit занял в рейтинге 25 место. По мнению академии, захватывающий панорамный вид на Москву делает это заведение лучшим местом в столице для ужина с красивым видом. Кроме того, организация похвалила «изобретательную кухню с использованием русских ингредиентов» шеф-повара Владимира Мухина.

Занявший в списке 30 место ресторан Twins garden отметили за оригинальную концепцию. Подчеркивается, что 70 процентов ингредиентов, которые используются в заведении для приготовления блюд, поставляется с подмосковной фермы шеф-поваров братьев Ивана и Сергея Березуцких. Остатки продуктов используют на ферме как корм для животных, что делает цикл практически безотходным.

Рейтинг The World's 50 Best Restaurants составляется с 2002 года. Он формируется на основе оценок более тысячи экспертов в области кулинарии.

В сентябре стало известно, что в Москве появятся кафе и рестораны из знаменитого гастрономического рейтинга «Мишлен». Церемония вручения звезд столичным ресторанам и их работникам состоится 14 октября в концертном зале «Зарядье».