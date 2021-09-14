Московским ресторанам и кафе вручат звезды «Мишлена»

Церемония вручения звезд «Мишлен» столичным ресторанам и их работникам состоится 14 октября в концертном зале «Зарядье».

В пресс-службе правительства столицы отметили, что Россия станет 33-й страной, где выпускают гид «Мишлен». Присвоение звезд отличительного знака качества дополнительно поспособствует развитию гастрономического туризма в городе.

Ранее пользователь сети поделился фотографией старого счета из московского ресторана «Прага». На снимке видно, что счет составил чуть меньше 15 рублей. В заказе у посетителей ресторана были кофе, водка, шашлыки, салаты, торт, коньяк и другие блюда.

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