Две московские криофирмы не поделили десятки замороженных трупов

Два года назад генеральный директор фирмы Валерия Удалова после конфликта в компании открыла и возглавила новую организацию с таким же названием. Накануне во вторник, 7 сентября, Удалова попыталась вывезти из криохранилища первой компании в Сергиевом Посаде тела и часть оборудования на площадку своей новой фирмы.

По ее словам, будучи директором обеих компаний, она оформила продажу этого оборудования, и оно теперь принадлежит новому «КриоРусу». В то же время прибывшие на место полицейские распорядились оставить оборудование на месте. Правоохранителей вызвал соучредитель первой компании Данила Медведев.

Бизнесмен обвинил Удалову в меркантильности. «Чтобы Валерия могла собирать деньги с новых клиентов, ей нужно демонстрировать, что у нее есть хранилище, есть криопациенты. Получается, что чем больше их у компании, тем она как будто более надежная и солидная», — заключил Медведев.

Ранее, 8 сентября, сообщалось о том, что на Пятницком шоссе в Москве нашли труп 74-летнего мужчины. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили возле него записку, в которой было сказано «я маньяк и душегуб».

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