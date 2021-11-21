Две пары влюбленных заключили брак в московском метро

Сразу две пары влюбленных заключили брак на станции «Маяковская» московского метро. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

Бракосочетания прошли в вестибюле станции в ночное время. Одна из пар отметила, что для них «Маяковская» стала особенным местом. Невеста познакомилась с женихом-иностранцем на курсах чешского языка, проходивших в этом районе.

Вторые молодожены выбрали станцию метро для церемонии из-за того, что та показалась им «самой оригинальной площадкой из всех».

В ведомстве отметили, что за прошедший сезон 18 пар обменялись кольцами на «Маяковской» и Северном речном вокзале. «Спасибо, что доверяете нам самое светлое событие жизни», — обратился Дептранс к молодоженам.

Ранее свадьбы в московском метро вызвали у россиян неоднозначную реакцию. При этом многие порадовались за новобрачных и отметили, что «Маяковская» — самая красивая станция столичного метро.