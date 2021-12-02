Двенадцатилетняя девочка провалилась под землю в Москве

В Москве двенадцатилетняя школьница провалилась под землю. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел вечером в среду, 1 декабря. Проходя вдоль дома по Дмитровскому шоссе, несовершеннолетняя оступилась и попала ногой в яму, вырытую в земле. После этого девочка не смогла самостоятельно выбраться на поверхность. На данный момент школьница находится в одной из столичных больниц, где медики оказывают ей необходимую помощь. Прокуратура города начала проверку по факту случившегося.

Ранее мужчина предупредил соседей об опасных дорогах в столичном районе Сокольники. По его словам, он провалился под землю до уровня шеи из-за ветхого настила, который используют коммунальщики при ремонте дорог.