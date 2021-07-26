Двое мужчин в Москве украли кабель и оказались должны миллионы рублей

В Москве двое мужчин похитили цветной металл и теперь должны заплатить четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Абдихошим Холмахматов и Азамат Хамзаев срезали около 20 метров кабеля в технологическом коллекторе у здания Московского государственного университета (МГУ). Однако похищенные провода обеспечивали правительственную связь, поэтому сотрудники спецслужб оперативно поймали мошенников еще до того, как они скрылись с места преступления.

Одного из воров, уже имеющего судимость, приговорили к двум годам колонии строгого режима. Второй злоумышленник получил два года колонии-поселения. Также Федеральная служба охраны обратилась в суд с требованием взыскать с преступников 3 миллиона 774 тысячи рублей за нанесенный городу ущерб.

Ранее учительница в Москве украла у родителей школьников более одного миллиона рублей под предлогом маленькой зарплаты. Обманутые обратились в полицию после того, как аферистка уволилась по собственному желанию из школы и заявила, что никаких денег она не занимала.

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