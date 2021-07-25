Учительница из Москвы под предлогом маленькой зарплаты украла миллион рублей

По словам пострадавших, Елена Котова под предлогом маленькой зарплаты сотрудника образовательного учреждения жаловалась родителям школьников на то, что не может закрывать платежи за ипотеку. Далее она просила занять ей денег и люди, которые верили в ее историю, давали Котовой необходимую сумму.

Отмечается, что родители школьников в среднем одалживали ей от 20 тысяч до 500 тысяч рублей. В общей сумме аферистке удалось выманить у людей более одного миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы после того, как учительница молча уволилась из школы по собственному желанию. На просьбы вернуть деньги она отвечает, что их нет. На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее жительница столицы написала заявление в полицию на известную целительницу. По словам женщины, мошенница украла у нее крупную сумму денег под предлогом экстрасенсорной помощи. Всего у потерпевшей украли сумму в почти два миллиона рублей.

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