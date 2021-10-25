Дворцу молодежи в Москве пригрозили закрытием из-за нарушения антиковидных мер
Театру Московского дворца молодежи (МДМ) грозит закрытие на 90 суток из-за несоблюдения антиковидных мер. Об этом рассказало агентство «Москва».
На кадрах из фойе театра видно, что в помещении не соблюдалась социальная дистанция, многие посетители не носили маски. Кроме того, источник сообщил, что в МДМ обнаружили нарушения режима дезинфекции.
Сейчас учреждение может либо временно приостановить деятельность, либо получить штраф в полмиллиона рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что введенная в театрах система QR-кодов продолжит действовать долгое время. По словам градоначальника, большая часть культурных учреждений в столице финансируется за счет бюджета, поэтому ограничения в этой отрасли будут работать без ущерба для них.
Позднее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что для отслеживания соблюдения антиковидных мер в общественных местах будут использоваться камеры видеонаблюдения и публикации в соцсетях.