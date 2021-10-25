Сегодня в 18:40
1 мин.

Дворцу молодежи в Москве пригрозили закрытием из-за нарушения антиковидных мер

Новости /
Дворцу молодежи в Москве пригрозили закрытием из-за нарушения антиковидных мер
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Театру Московского дворца молодежи (МДМ) грозит закрытие на 90 суток из-за несоблюдения антиковидных мер. Об этом рассказало агентство «Москва».

На кадрах из фойе театра видно, что в помещении не соблюдалась социальная дистанция, многие посетители не носили маски. Кроме того, источник сообщил, что в МДМ обнаружили нарушения режима дезинфекции.

Сейчас учреждение может либо временно приостановить деятельность, либо получить штраф в полмиллиона рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что введенная в театрах система QR-кодов продолжит действовать долгое время. По словам градоначальника, большая часть культурных учреждений в столице финансируется за счет бюджета, поэтому ограничения в этой отрасли будут работать без ущерба для них.

Позднее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что для отслеживания соблюдения антиковидных мер в общественных местах будут использоваться камеры видеонаблюдения и публикации в соцсетях.