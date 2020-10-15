Дворник оставил жителям Подмосковья послание из листьев

В одном из дворов подмосковных Химок дворник по имени Джамшит оставил жителям послание из листьев. Фотография была размещена в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На кадре видно, как мужчина собрал опавшие листья, сделав из них надпись «Носите маски». Она отчетливо заметна с верхних этажей многоквартирных домов. Горожане оценили его творчество и назвали его милым.

Ранее в Москве очевидцы сняли на видео, как дворник убирал улицы на моноколесе. На кадрах мужчина в спецодежде ездит на электрическом уницикле и чистит улицу.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!