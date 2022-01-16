Дворник спрятал снег во дворе и развеселил россиян
Столичный дворник, спрятавший снег под машину, попал на видео и развеселил россиян. Ролик выложили в Telegram-канале «Москвач».
На кадрах видно, как рабочий, убирая снег, лопатой перебрасывает его под стоящую во дворе машину. «Коммунальщики вышли на новый уровень», — пошутила администрация сообщества.
Увиденное повеселило комментаторов. «Главное, чтобы хозяина машины не встретил», «Прячем снег! Дорого!» — начали упражняться в юморе пользователи. Кого-то ролик, наоборот, разозлил. «За шиворот ему напихать эту кучу снега», — возмутился один из юзеров. Мужчине возразили, что уборка улиц — это низкоквалифицированный труд, поэтому не стоит удивляться такому поведению дворника.
Нашлись те, кто встал на защиту коммунальщика. «Уедет машина — уберет остальное! Не люди что ли? Сами по дачам не запарились чистить снег еще?!» — возмутились в комментариях. Кто-то предложил недовольным владельцам авто не ждать дворников с лопатами, а выйти во двор и самостоятельно убрать снег.
Ранее россияне восхитились творчеством дворников на западе Москвы. С помощью лопат коммунальщики превратили широкий столб из плотного снега в трехъярусную елку.