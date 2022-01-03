Россияне восхитились творчеством столичных дворников

В Facebook-группе «Фили, Давыдково. Соседи» россиянка опубликовала две фотографии снежных скульптур, отметив, что первая — это вариант до вмешательства местных дворников, а другая — после. При помощи лопат широкий столб из плотного снега был превращен в трехъярусную елку. Многие пользователи сети восхитились творчеством и мастерством столичных коммунальщиков.

«Вот что умеют делать наши дворники, если захотят!» — отметила автор поста. В комментариях она добавила, что лично видела двух человек с лопатами, колдующих над изваянием из снега. «Креативные какие!», «Шедевр практически!» — написали подписчики интернет-сообщества.

Однако нашлись и те, кто выразил негативные эмоции в комментариях. Так, одна россиянка заявила, что играться — единственное, что умеют дворники. «У них работы мало? Две недели в трех районных группах стоял вой про не убирающихся и не посыпающих дорожки дворников, очень странно видеть такие расслабленные картинки», — отметила одна из участниц дискуссии.

Ранее дворник получил подарок от жильцов московской многоэтажки.