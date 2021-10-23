Дворники раскидали по двору собранную листву и попали на видео

Жительница Москвы настояла, чтобы дворники раскидали по двору жилого дома только что собранную листву. Ситуация попала на видео, автор ролика опубликовала его в Facebook-группе «Сокольники Соседи».

«Единственный верный способ остановить сбор листвы — это личное вмешательство в процесс! И тогда будет, как на видео. Собрали — разобрали!», — написала автор поста.

Москвичку поддержали подписчики сообщества, но выразили сожаление, что таких активистов в городе не так много. Некоторые пользователи сети признались, что тоже пытались бороться со сбором листвы в своих дворах, но это ни к чему не привело.