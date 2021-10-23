Дворники раскидали по двору собранную листву и попали на видео
Жительница Москвы настояла, чтобы дворники раскидали по двору жилого дома только что собранную листву. Ситуация попала на видео, автор ролика опубликовала его в Facebook-группе «Сокольники Соседи».
«Единственный верный способ остановить сбор листвы — это личное вмешательство в процесс! И тогда будет, как на видео. Собрали — разобрали!», — написала автор поста.
Москвичку поддержали подписчики сообщества, но выразили сожаление, что таких активистов в городе не так много. Некоторые пользователи сети признались, что тоже пытались бороться со сбором листвы в своих дворах, но это ни к чему не привело.
В комментариях автор поста рассказала подробности своих взаимоотношений с местными дворниками. «Вышла, увидела, позвонила в "Жилищник" начальнику благоустройства, реакция на звонок — ноль. Нашла "главного" группы вредителей, попросила немедленно прекратить сбор листьев в мешки и вернуть листья "на Родину", сотрудники "Жилищника" с удовольствием исполнили законное требование. Также показала пальцем территорию наших трех домов, где трогать листву нельзя», — пояснила женщина.
Ранее россияне уже жаловались на ранний сбор осенней листвы в Москве. Жители столицы подчеркнули, что листва полезна и необходима деревьям — она укрывает их корни во время заморозков, не давая им погибнуть.