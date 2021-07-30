Двухлетний москвич выпал из окна многоэтажки

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на Щелковском шоссе в Москве. Тело обнаружили на улице возле многоэтажки, сообщается на сайте ГУ СК по Москве.

Установлено, что мальчик упал с высоты восьмого этажа и скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают родственников ребенка, cоседей и возможных очевидцев несчастного случая.

Следственный комитет напомнил москвичам о том, что необходимо следить за детьми, если в квартире открыты окна.

Аналогичный случай ранее в июле произошел в Новой Москве. Полуторагодовалый ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна шестого этажа. Мальчика доставили в больницу. Во время проверки в квартире обнаружили антисанитарные условия.

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