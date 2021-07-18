В Москве полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

Московская прокуратура начала проверку после падения полуторагодовалого ребенка из окна многоэтажного дома в Новой Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, 18 июля ребенок, оставшийся без присмотра матери, выпал с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. Отец был в квартире в момент происшествия, мальчика доставили в больницу.

Во время обследования жилищно-бытовых условий выяснилось, что в квартире антисанитарные условия проживания. Также в семье воспитываются еще двое несовершеннолетних детей.

Ранее в июле пациент одной из московских больниц на улице Шоссейной выпал из окна и погиб от полученных травм. Погибшим оказался мужчина, проходивший лечение от коронавируса.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!