Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа на севере Москвы

Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа дома на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Во вторник, 11 мая, ребенок, оставшийся без присмотра матери, выпал из окна квартиры, расположенной на Шенкурском проезде. Предварительно установлено, что у женщины 1987 года рождения также есть еще двое несовершеннолетних детей.

«В момент происшествия мать находилась в квартире. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Москвы организовала проверку», — отметили в ведомстве.

Бутырская межрайонная прокуратура проверит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также оценит действия матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребенка.

В марте на севере Москвы мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме, и выжил. Инцидент произошел на Беломорской улице. В результате падения мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

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