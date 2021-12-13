Экономист раскрыл причины отказа москвичей от ипотеки в 2021 году

В 2021 году москвичи разлюбили ипотеку, а рост средней суммы кредита приходится на «нестоличные» регионы, заявил экономист, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Алексей Савруков, передает агентство «Прайм».

Он напомнил, что недвижимость в столице стоит намного дороже, чем в субъектах. По мнению эксперта, жители Москвы более склонны к диверсификации источников инвестиций. Жилье не является для них единственным активом, в который можно вложить деньги, раскрыл причины отказа от ипотеки Савруков.

В регионах россияне берут ипотеку, несмотря на низкие заработные платы. Они стремятся решить жилищный вопрос, а также получить «понятный, физически осязаемый и особо ценный актив». Экономист уточнил, что для многих россиян жилье — единственная крупная дорогостоящая покупка за всю жизнь.

По мнению специалиста, в ближайшее время рост стоимости квартир ожидается на уровне инфляции, но в Москве и Петербурге темп будет намного выше.

Ранее специалист по продаже жилой недвижимости Евгений Шуваев заявил, что цена на недвижимость выросла примерно в полтора раза в сравнении с допандемийным периодом.