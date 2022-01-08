Экс-глава московской иудейской общины одобрил секс-игрушки

Бывший глава московской иудейской общины «Среди своих» Йосеф Херсонский, отвечая в своем Telegram-канале на вопрос о том, может ли религиозный еврей использовать секс-игрушки, ответил одобрительно.

Раввин объяснил, что в первой части еврейской Библии — Торе, секс не считается грехом, а, наоборот, ему уделено много внимания. «Он фигурирует в двух заповедях: плодиться и размножаться, запрет мужу обделять жену сексом. Во множестве упоминаний в Пророках и Писаниях секс преподносится в ярко положительной и резко отрицательной ролях», — пишет он, уточняя, что положительная сторона заключается в проявлении любви, а отрицательная, когда секс — это измена и недостойное поведение.

Раввин уточняет, что использование секс-игрушек особенно важно людям, живущим яркой жизнью, не в отрыве от всех возможностей мира. «Человек вправе выбрать ту кошерную систему жизни, которая лучше раскрывает его или ее, ту, при которой на пути к Богу и праведности душа поет», — резюмировал он.

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