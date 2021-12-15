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Эксперт рассказал об открытии детской колонии в здании Музея криптографии

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Эксперт рассказал об открытии детской колонии в здании Музея криптографии
Фото: страница «Музей Криптографии» на Facebook

Эксперт, исследователь, кандидат исторических наук Александр Дюльденко в беседе с «Мослентой» вспомнил историю здания, где сегодня располагается Музей криптографии. Он рассказал, что около ста лет назад, в 1918-м, в нем открыли детскую колонию.

«Здесь были непростые дети: беспризорники, нарушители, которых "исправляли трудом". Колония имела сельскохозяйственное назначение, и просуществовала до начала 1920-х», — поделился исследователь.

Он обратил внимание, что до этих событий, во время Первой мировой войны, по приказу славящейся любовью к благотворительности Елизаветы Федоровны Романовой, в здании был открыт приют для детей погибших солдат. «Но после революции 1917-го история здания поломалась, как это бывает с судьбами людей. Задачи, которое оно выполняло, стали другими и соответствовали тому времени», — заметил Дюльденко.

Он добавил, что ставший позднее известным художник Леонид Хорошкевич в те годы преподавал рисунок и черчение в этой колонии.

Ранее эксперт назвал каналы доступа преступников к оружию.

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