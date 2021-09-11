Эксперт рынка рассказал о безопасности продуктов в «магазинах для экономных»

«Продукция в дискаунтерах безопасна, но ее качественные характеристики могут быть несколько иными. Какие-то товары могут быть хуже с точки зрения качества использованных материалов (например, изделия из пластика), а какие-то — по составу. В дискаунтерах лучше всего покупать базовые продукты», — цитирует эксперта издание.

При этом Кузнецов отметил, что ценники в «магазинах для экономных» снижены за счет, в том числе, меньшего внимания к их интерьерам. Здесь, как правило, не делают дорогостоящего ремонта и оформления.

Ранее москвичи возмутились качеством продуктов в одном из столичных магазинов. В сети появилось фото шоколада с живыми червями внутри.

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