Элитный московский фитнес-клуб отказался брать на работу нерусского тренера

Сотрудница фитнес-клуба в разговоре с журналистами подтвердила, что на работу парня не взяли по национальному признаку. Кроме того, как она отметила, тренер якобы не подошел им по внешней форме. При этом менеджер утверждает, что люди других национальностей также работают в их заведении.

В сентябре стало известно, что таксист отказался везти Гогена Солнцева домой из-за его национальности.