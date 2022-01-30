Сегодня в 09:52
1 мин.

Элитный московский фитнес-клуб отказался брать на работу нерусского тренера

Новости /
Элитный московский фитнес-клуб отказался брать на работу нерусского тренера
Фото: Depositphotos

Элитный фитнес-клуб Number One Fit на востоке Москвы отказался брать на работу нерусского тренера. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, мужчина планировал устроиться тренером в тренажерный зал на Лухмановской улице. Он беседовал с менеджером клуба по телефону. В конце разговора та попросила прислать его Instagram-аккаунт. От сотрудницы учреждения также последовал вопрос о национальности соискателя. Как только она узнала, что он грузин, в работе было отказано с комментарием, что «директор разрешает только русских».

Сотрудница фитнес-клуба в разговоре с журналистами подтвердила, что на работу парня не взяли по национальному признаку. Кроме того, как она отметила, тренер якобы не подошел им по внешней форме. При этом менеджер утверждает, что люди других национальностей также работают в их заведении.

В сентябре стало известно, что таксист отказался везти Гогена Солнцева домой из-за его национальности.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.