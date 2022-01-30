Элитный московский фитнес-клуб отказался брать на работу нерусского тренера
Элитный фитнес-клуб Number One Fit на востоке Москвы отказался брать на работу нерусского тренера. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным источника, мужчина планировал устроиться тренером в тренажерный зал на Лухмановской улице. Он беседовал с менеджером клуба по телефону. В конце разговора та попросила прислать его Instagram-аккаунт. От сотрудницы учреждения также последовал вопрос о национальности соискателя. Как только она узнала, что он грузин, в работе было отказано с комментарием, что «директор разрешает только русских».
Сотрудница фитнес-клуба в разговоре с журналистами подтвердила, что на работу парня не взяли по национальному признаку. Кроме того, как она отметила, тренер якобы не подошел им по внешней форме. При этом менеджер утверждает, что люди других национальностей также работают в их заведении.
В сентябре стало известно, что таксист отказался везти Гогена Солнцева домой из-за его национальности.