Элитный ЖК в Москве по силе ветра сравнили с побережьем Гудзона

Россиянка по силе гуляющего между строений ветра сравнила элитный ЖК «Царская площадь» в Москве с побережьем Гудзона. В Facebook-сообществе «Airport/Sokol Da Neighborhood» женщина опубликовала сделанные среди новостроек фотографии и поделилась впечатлениями от прогулки в этом месте.

«Очень ветреный квартал, будто Гудзон за углом. Мы шли мимо окон в пол фитнес-зала и крайне нарядных парадных с четырехзначной нумерацией… Телефон не выдержал и просто выключился», — рассказала жительница столицы.

«В нашем районе не полноводный Гудзон, а масса маленьких подземных речек, о которых жителям всех этих домов через какое-то время придется узнать, а потом постоянно думать», — написал один из комментаторов под постом, намекая на возможные проблемы с подтоплением подвалов.

Еще одна пользовательница призналась, что живет рядом с этим ЖК, но старается обходить его стороной. «Интересно, что квартал вышел каким-то нежилым. Дома вроде красивые, нарядные. А атмосфера жуткая…» — поделилась она.

Другая участница дискуссии высказала в ответ противоположное мнение. «Я живу через дорогу и захожу туда погулять и посидеть. Нежилой — это пока нижние фасады зданий не заполнились бизнесами. Очень бы хотелось, чтобы там открылись не кальянные, а что-то интересное: тогда поводов пройти сквозь квартал будет больше», — уверенно заявила россиянка.

Ранее жители подмосковного ЖК пожаловались на критическую ситуацию с парковками. По их словам, вместо обещанного многоуровневого паркинга девелопер просто выровнял площадку песком.