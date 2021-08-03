Эвакуация электросамоката в центре Москвы удивила горожан

Мнения пользователей о том, законно ли эвакуировать электросамокаты, разделились. «Самокаты — это мопеды. Со всеми вытекающими», — написал один из участников интернет-сообщества.

«В ПДД ничего не сказано про электросамокаты. А документация к моему гаджету официальная, РСТ, исключительно про электрический самокат. Ну, право, странно спорить с официальным государственным сертифицирующим органом по поводу наименования оборудования», — не согласился другой участник группы.

Адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Мосленте», что решение об эвакуации электросамоката принимают в каждом случае индивидуально и в зависимости от мощности двигателя.

Согласно ПДД, под электросамокатом понимается двухколесное транспортное средство с двигателем мощностью от 250 Вт.

При этом адвокат заявил, что на практике определить мощность электросамоката бывает затруднительно. Например, при разряженном аккумуляторе она снижается.

«Говорить о том, что эта мощность позволяет на 100 процентов отнести самокат к мопедам и накладывает на его водителя обязанность иметь удостоверение, быть в шлеме, — широкий допуск», — заключил Сергей Радько.

Накануне, 2 августа, в Instagram-аккаунте «Жулебино Москва Люберцы» появилось видео, как мужчина проехался на электросамокате по оживленной проезжей части на въезде в район Жулебино.

У пользователей сети поведение москвича вызвало возмущение. «Слабоумие и отвага», «Дуракам закон не писан», «Считает себя бессмертным», — писали они.

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