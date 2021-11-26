Эвелина Бледанс рассказала о разрушившей ее брак помощнице

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Super, о своей помощнице, которая своим неадекватным поведением разрушила семью артистки.

По словам Бледанс, несколько лет назад в ее жизни появилась девушка по имени Алена. Будучи фанаткой актрисы, девушка напросилась на работу к звезде, чтобы помогать ей присматривать за сыном Семеном. Артистка признается, что не платила девушке, так как та была согласна помогать на добровольных и бесплатных началах, а финансировали ее родители. В какой-то момент поведение молодой помощницы изменилось, и она начала ревновать артистку к ее бывшему супругу Александру Семину.

«Было ощущение, что она своего соперника пытается устранить. Она звонила Саше как-то ночью, он не брал трубку. И мы просыпаемся утром, а журналисты нам обрывают телефоны: "Расскажите, почему ваш муж избил вашу няню?". По всем новостям Алена дает комментарий, что Саша ее избил. Через шесть часов появляется новость, что Алена умерла. То есть что Саша убил няню своего сына», — сказала звезда, отметив, что именно эта ситуация заставила ее пересмотреть свои отношения с супругом и в итоге развестись с ним спустя семь лет брака в 2017 году. Позже выяснилось, что молодая девушка все выдумала и на самом деле жива, но объяснить истинные мотивы своего поступка она не смогла.

Ранее блогер Ирина Мещанская поделилась со своими подписчиками в Instagram новостью о разводе с супругом Александром Шпаком. Женщина опубликовала на своей странице снимок, на котором бывший супруг держит в руках свидетельство о расторжении брака на фоне ЗАГСа в Москве.