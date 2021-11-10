ФАС пересмотрит тарифы проводной связи в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по просьбе Московской городской телефонной службы (МГТС) планирует пересмотреть максимальные тарифы на услуги телефонной связи в Москве. Об этом в среду, 10 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что для корпоративных клиентов стоимость связи не изменится, однако для частных пользователей цена может вырасти на пять и более процентов. На данный момент основные потребители проводной телефонии — это бизнесмены и пожилые люди. Из материалов ФАС следует, что в среднем увеличение тарифов составит 2,6 процента.

По информации издания, окончательное решение о повышении тарифов МГТС будет принимать после вступления приказа ФАС в законную силу. По предварительным данным, это может произойти не раньше середины 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Так, при поездке из Троицкого административного округа в «старую» Москву горожанам больше не нужно переплачивать.