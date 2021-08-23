ФАС посчитала законной наценку в 300 процентов в кафе при московском аэропорте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений после проверки наценок на еду в кафе и ресторанах в аэропортах Москвы и посчитала их законными. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Данная проверка была проведена после обращения юриста Романа Лялаяна. Мужчина заявил о факте наценки в 300 процентов на еду в одном из кафе аэропорта Домодедово. Он отметил, что цены в заведении отличаются от цен в остальных кафе той же сети, расположенных в городе. Юрист считает, что учредители заведения пользуются доминирующим положением в стерильной зоне аэропорта и устанавливают цены, какие захотят, что нарушает антимонопольное законодательство.

По мнению сотрудников антимонопольной службы, компания не занимает доминирующее положение, в связи с чем повода для возбуждения дела нет. Лялаян, в свою очередь, планирует обжаловать решение.

Ранее рост цен на чебуреки в знаменитой торговой точке на Ярославской улице рядом с ВДНХ возмутил местных жителей. Гостья заведения отметила, что стоимость чебуреков выросла на 20 процентов. Теперь они стоят 95 рублей вместо 80-ти.

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