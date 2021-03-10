Финалистка «Мисс Россия» лишилась украшения за 300 тысяч рублей в Москве

Модель Алена Крюкова, становившаяся финалисткой конкурса «Мисс Россия» в 2013 году, лишилась украшения стоимостью около 300 тысяч рублей. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девушка обратилась с заявлением в полицию Москвы. Она пожаловалась, что ее бывший сожитель, гражданин Турции, сорвал с нее цепочку с бриллиантовым кулоном и скрылся.

В январе Крюкова обвиняла своего экс-сожителя в том, что тот силой удерживал ее в московской квартире и не давал забрать вещи. Отмечалось, что тогда конфликт был улажен.

Модель родилась в селе Турочак Республики Алтай. С 17 лет принимает участие в конкурсах красоты и работает в модельной сфере. В 2013 году стала финалисткой конкурса «Мисс Россия».

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