Сегодня в 03:30
1 мин.
Флайбордисты устроили шоу в Москве-реке и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Флайбордисты несмотря на непогоду и ливень устроили шоу в Москве-реке. Кадры мероприятия в воскресенье, 26 сентября, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На видеозаписи запечатлены двое людей в специальных гидрокостюмах, к ногам которых прикреплены так называемые флайборды — конструкции, к которым подключены трубы с водой. Благодаря подаче мощного потока воды люди, занимающиеся данным видом спорта, могут подниматься в воздух над водой и выполнять различные трюки.
Ранее видеозапись с пузырящейся, будто «кипящей» водой в Москве-реке взволновала жителей города. «Вонища какая. Это, может быть, из очистных сооружений», — предположил один из местных жителей.