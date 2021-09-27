Флайбордисты устроили шоу в Москве-реке и попали на видео

Флайбордисты несмотря на непогоду и ливень устроили шоу в Москве-реке. Кадры мероприятия в воскресенье, 26 сентября, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видеозаписи запечатлены двое людей в специальных гидрокостюмах, к ногам которых прикреплены так называемые флайборды — конструкции, к которым подключены трубы с водой. Благодаря подаче мощного потока воды люди, занимающиеся данным видом спорта, могут подниматься в воздух над водой и выполнять различные трюки.