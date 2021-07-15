Фото девушки со спины напротив Кремля восхитило московских мужчин

В сети появился снимок с изображением одной из центральных улиц столицы в июле текущего года. Фото, опубликованное в группе «Москва моя» в Facebook, восхитило пользователей сети.

На размещенном кадре со спины запечатлена девушка, идущая по Моховой улице напротив Кремля: она одета в длинное черное платье-комбинацию, оголяющее плечи; ее волосы собраны в пучок.

Подписчики сообщества бурно отреагировали на публикацию в комментариях — юзеры, преимущественно мужчины, были поражены внешним видом героини снимка. «Мимо такой женщины пройти невозможно. А не посмотреть ей вслед для мужчины немыслимо!», «Просто богиня! Какая стать и грация!», «Какая женщина», «Красавица», «Моника Белуччи», «Ирина Шейк», «Какая фемина!» — восхищались они, сравнивая девушку с известными актрисами и моделями.

2 июля сообщалось, что в сети появилось фото советских времен с изображением одной из московских улиц — снимок разозлил пользователей сети: на нем была запечатлена девушка, идущая по тротуару: она одета в короткие шорты и топ, оголяющий спину, волосы ее распущены.

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