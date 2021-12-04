Фото дома с башнями напомнило россиянам о легендарном фестивале советских времен

Москвовед Александр Можаев нашел в своем архиве фотографии дома с башнями на Первомайской улице в Москве и поделился ими с Facebook-сообществом «Настоящее Измайлово». Снимки, сделанные около 15 лет назад, вызвали бурную реакцию пользователей. Многие вспомнили свое детство. У одной россиянки кадры вызвали ассоциацию с легендарным фестивалем советских времен.

Отмечается, что москвоведу удалось запечатлеть здание незадолго до сноса. «Скорее всего, это последнее по времени изображение дома. На кадрах хорошо видно, как идеально вписывался сложный рисунок его фасада в линию улицы, как хорошо сочетались между собой архитектура 1940-х и 1960-х годов. Трогательно смотрится подлинная ограда, сделанная по рисункам архитектора Н.Б. Корш», — гласит подпись к снимкам.

«Какой же замечательный был этот дом! Одно из любимых мест с детства! Спасибо фотографу за сохранение памяти!», «Какой же наш район красивый! Жаль, что частично уже был...», «Чудесный, чудесный был дом! Все детство я в окно смотрела на его башенки… Как родного, было до боли жаль», — поностальгировали россияне в комментариях.

Одна из участниц интернет-сообщества вспомнила, что к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году (тогда мероприятие впервые прошло на территории СССР, — прим. «Мосленты») на окна башен дома были наклеены бумажные силуэты голубей, ведь эта птица является символом мира. «Эти голуби еще много лет оставались на окнах», — отметила москвичка.

Ранее старая фотография московского отеля «Интурист» напомнила россиянам о временах фарцовщиков. По словам пользователей сети, встретить их в этом месте когда-то не составляло труда.