Фото Гоголевского бульвара «отправило» москвичей в детство

Снимок Гоголевского бульвара 1961 года вызвал у москвичей ностальгию по детству. Фото опубликовали в Facebook-группе «Московские переулки».

Автор поста отметил, что на снимке «все узнаваемо». Многие пользователи поддержали его. Кто-то признался, что фотография «отправила» его в детство, когда бульвар казался длинным и широким. «Милая, родная, старая Москва!» — с теплотой написал комментатор.

Другая женщина узнала на снимке окно дома, где она выросла, и телефонную будку, из которой звонила бабушке, когда поздно возвращалась домой. «Какое все родное», — заметила пользовательница. Ее поддержали другие юзеры, отметив, что подобные фото «рождают полное ощущение причастности».

Многие заметили на снимке детскую парикмахерскую и вспомнили, что ходили туда. Нашлась женщина, которая рассказала, что персонал в ней действительно был подготовлен к работе со «сложными» детьми, которые не хотели стричься.

Ранее москвичи с теплотой вспомнили советские чебуречные. Пользователи сети рассказали, что с удовольствием ели и выпивали в подобных заведениях.

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