Фото красящего асфальт дворника развеселило россиян

Дворник, красящий асфальт на Ухтомской улице в Москве, попал на фото и развеселил пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «Лефортово».

«Как в советской армии прямо», «Гениально», «Узнаю наше ЖКХ», — посмеялись россияне. Одна из пользовательниц возмутилась покраской асфальта и заявила, что те, кто принимал подобное решение, «тронулись головой». Другой юзер предположил, что таким образом на асфальте пытались закрасить какую-нибудь надпись.

Один из подписчиков паблика выразил мнение, что покраска асфальта — это «прикольно». Мужчина отметил, что краска создает «визуальное ощущение» новизны покрытия. Юзер добавил, что дворник также мог устранять следы светлой краски, попавшей на асфальт после обновления фасадов дома.

Ранее грустящий под песню MакSим босой московский дворник попал на видео. Автор ролика отметила, что мужчина сидел на скамейке без обуви и слушал на повторе композицию «Отпускаю». Инцидент произошел на севере Москвы в парке «Ходынское поле».

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