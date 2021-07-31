Грустящий под песню МакSим босой московский дворник попал на видео

На кадрах ролика видно, что рядом с молодым человеком лежит веник и емкость для мусора. При этом сотрудник парка снял обувь и сидит на скамейке босой.

Приезжий поставил на смартфоне на повтор композицию «Отпускаю». «Пока стояла гуляла неподалеку с собакой, минимум три раза послушал», — прокомментировала автор ролика.

Певица МакSим сейчас находится в больнице. Она попала туда с 40-процентным поражением легких. Состояние было настолько тяжелым, что врачи были вынуждены поместить артистку в искусственную кому. Но сейчас она уже пришла в себя.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!