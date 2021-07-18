Фото купающейся в фонтане в жару женщины восхитило москвичей
Фото женщины, купающейся в фонтане в жару, восхитило москвичей. Снимок был опубликован в группе «Москва моя» в Facebook.
Подписчики выразили одобрение фотографу и сделали комплименты девушке в комментариях. «Фото просто замечательное», «Люди какие прекрасные на фото!», «Какое летнее фото! Радость, фонтан, брызги-ЖАРА! Спасибо за настроение-смотрю и улыбаюсь!», «Девушка июля», «Июльский зной и знойные девушки», «Чудесное фото!» — выразили мнения пользователи.
Ранее в сети появился снимок девушки, идущей по Моховой улице напротив Кремля. Подписчики бурно отреагировали на публикацию в комментариях — юзеры, преимущественно мужчины, были поражены внешним видом героини снимка, одетой в длинное черное платье.
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