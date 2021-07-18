Фото купающейся в фонтане в жару женщины восхитило москвичей

Ранее в сети появился снимок девушки, идущей по Моховой улице напротив Кремля. Подписчики бурно отреагировали на публикацию в комментариях — юзеры, преимущественно мужчины, были поражены внешним видом героини снимка, одетой в длинное черное платье.

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