Фото курьера на костылях растрогало жителей Подмосковья

В сети появилось фото курьера на костылях, несущего заказ в подмосковном Реутове. Фото опубликовали в Instagram-аккаунте «Жизнь Города Реутов».

«Именно так выглядит отчаяние. Это что должно случиться, чтобы пеший курьер работал даже на костылях?» — написал автор снимка.

Пользователи сети растрогались и предположили, что он находится в затрудненном финансовом положении, работая даже с травмированной ногой. Один из подписчиков предположил, что у курьера могут быть ипотека, кредит или другие денежные обязательства, которые заставляют его много работать.

«Сердце сжалось, вот бы помочь этому парню всем миром», — пожалела курьера одна из подписчиц. «Жизнь заставит, и не так заморочишься», — с грустью заметили в комментариях.

Ранее московский курьер устроил фотосессию с советскими стульями, чтобы заработать денег. Молодой человек опубликовал необычные фото мебели на Avito и вызвал ажиотаж в сети. Курьер сфотографировал стулья на улицах города, на фоне заката и фонтана.

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