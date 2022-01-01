Новогоднее фото с олимпийским Мишкой 1979 года навеяло на россиян воспоминания

Россиянин опубликовал новогоднее фото с Дедом Морозом, Снегурочкой и олимпийским Мишкой 1979 года в Facebook-группе «Москва — та!». Снимок, сделанный на фоне строительства стадиона «Олимпийский», навеял пользователям сети самые разные воспоминания.

Один из подписчиков интернет-сообщества отметил, что, хоть ему было всего четыре года, он помнит, что видел эту стройку из окна. Другой юзер поделился, что лично присутствовал на открытии спорткомплекса. Несколько человек рассказали, какие спортивные мероприятия и концерты в «Олимпийском» они посещали. Многие поделились грустью по поводу того, что здания уже нет. «На самом деле жалко, конечно. Это большой кусок истории нашей страны. Но будем надеяться, что построят нечто красивое и достойное!» — подбодрил их житель столицы.

Более возрастные пользователи вспомнили стадион «Буревестник», который был на этом месте до «Олимпийского». «Я застал еще "Буревестник" и считаю, что если бы он сохранился в том же формате, но инфраструктуру бы ему обновили, он до сих пор пользовался бы огромным спросом у местного населения. Мне как-то очень нравилось абсолютно бесплатно играть в футбол, волейбол и баскетбол, кататься на коньках на свежем воздухе, смотреть матчи по регби и соревнования по легкой атлетике…», «Я бегал на "Буревестнике", который был на этом месте. У нас там уроки физкультуры проходили», — написали они.

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