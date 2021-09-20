Фото молочницы с бидонами напомнило россиянам о «безусловном счастье»
Фотография московского двора, на котором запечатлена продавщица молока с бидонами и девочка-покупательница, вызвала ностальгию у россиян. Снимок 1963 года опубликовали в одной из тематических групп в Facebook.
Многие вспомнили, что в детстве и юности пили молоко из бидонов. Одна из пользовательниц отметила, что на вкус оно было натуральным. «Сейчас такого нет!» — согласилась с ней другая юзерша. Нашлась подписчица, которая рассказала, что помнит, как молоко в бутылках разносили по подъездам вместе с булочками.
Некоторые затосковали по прошлому — одна из пользовательниц сказала, что тогда все были «счастливы безусловно». «Время детства, радости, товарищества и осознания величия своей страны», — добавила другая юзерша. Женщина выразила надежду, что новое поколение сможет сохранить данные ценности в своей жизни.
Ранее старый снимок прогуливающихся около станции «Кропоткинская» москвичей вызвал у россиян воспоминания. Многие рассказали, что помнят пирожки с мясом за десять копеек, которые продавались у метро. В народе они назывались «посикунчиками».
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