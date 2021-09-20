Фото молочницы с бидонами напомнило россиянам о «безусловном счастье»

Фотография московского двора, на котором запечатлена продавщица молока с бидонами и девочка-покупательница, вызвала ностальгию у россиян. Снимок 1963 года опубликовали в одной из тематических групп в Facebook.

Многие вспомнили, что в детстве и юности пили молоко из бидонов. Одна из пользовательниц отметила, что на вкус оно было натуральным. «Сейчас такого нет!» — согласилась с ней другая юзерша. Нашлась подписчица, которая рассказала, что помнит, как молоко в бутылках разносили по подъездам вместе с булочками.