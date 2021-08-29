Старое фото прохожих у метро в Москве напомнило россиянам о «посикунчиках»

Старый снимок прогуливающихся около станции московского метро «Кропоткинская» россиян вызвал ностальгию у пользователей сети. Фото 1935 года опубликовали в Facebook-группе «Московские переулки».

Автор поста отметил, что тогда «Кропоткинская» еще называлась «Дворцом Советов». Нашлись те, кто назвал ее самой красивой станцией столичной подземки. «Почти ничего не изменилось в этом районе Москвы», — написал один из юзеров. Многие вспомнили, что около метро продавались вкусные пирожки за десять копеек. «Я могла штук семь съесть сразу», — призналась одна из комментаторов. Другой пользователь подчеркнул, что пирожки с мясом в народе называли «посикунчиками». Мужчина отметил их «домашний» вкус.

Некоторые восхитились внешним видом людей на фото. «Такие достойные лица — естественные, без ботокса!» — написала одна из юзерш. Другая пользовательница заявила, что ее мама и тетя в молодости одевались так же, как женщины на фото.

Ранее снимок Чистопрудного бульвара 1939 года натолкнул россиян на воспоминания. Одна из женщин рассказала, что при взгляде на фото у нее «сжимается сердце».

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