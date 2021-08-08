Фото московского дворика вызвало у пользователей сети тоску по уходящему лету

Снимок дворика в Таганском районе напомнил москвичам о скором приходе осени и пробудил у них тоску по уходящему лету. Фотографию с подписью «Скоро осень, за окнами август» выложили в Facebook-группе «Москва Моя».

Подписчики сообщества без труда угадали, что название снимка — цитата из песни «Август» композитора Яна Френкеля, написанной на стихи Инны Гофф.

«Я осень не люблю. Я люблю лето», — загрустила одна из пользовательниц. Ей возразили, что впереди еще август. А кто-то вовсе заметил, что осень «может, порадует».

Практически все сошлись на том, что снимок выглядит уютно и атмосферно. «В преддверии и предчувствии осени», — написал один из комментаторов. Под постом также вспомнили стихотворение Марины Цветаевой «Август — астры», посвященное последнему месяцу лета.

Кто-то написал, что фото вызывает ностальгию. «Воспоминания и история семьи связана с этим старым московским районом», «Мое детство», — поделились юзеры.

Ранее москвичам пообещали продолжительную золотую осень с бабьим летом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что перед этим в столицу на какое-то время придут холода, и напомнил, что так устроена природа.

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