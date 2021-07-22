Фото мужчины со спины на фоне Кремля смутило москвичей

Москвичка выложила в группу «Моя Москва» в Facebook фото мужчины в костюме, стоящего спиной на фоне стен Кремля, однако подписчики сообщества увидели в герое фото другого человека.

На снимке мужчина, одетый в серый блестящий костюм и бежевые ботинки. Фотография похожа на советский снимок, однако Парящий мост в парке «Зарядье», на котором стоит герой, указывает на его современность.

«Выходит утром на балкон "король Оранжевое лето"», — подписала автор снимка.

Подписчики группы не сразу поняли, к какой эпохе относится кадр, и смутились. «Смотрю, соображаю, какой же год, какой фильм», «Смотрю — советский актер Андрей Миронов! Вообще не сразу дошло», «В Ялту собирается, костюмчик подходит», «Мне тоже в голову первое, что пришло — Андрей Миронов», — прокомментировали москвичи.

Ранее фотография женщины с ребенком, сделанная в 1968 году возле станции метро «Университет», пробудила у москвичей множество воспоминаний и натолкнула их на размышления.

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