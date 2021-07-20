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Советское фото женщины с ребенком у метро натолкнуло москвичей на размышления

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Советское фото женщины с ребенком у метро натолкнуло москвичей на размышления
Фото: страница Cozy Moscow на Facebook

Фотография женщины с ребенком, сделанная в 1968 году возле станции метро «Университет» и опубликованная во вторник, 20 июля, в группе CozyMoscow в Facebook, пробудила у москвичей множество воспоминаний и натолкнула их на размышления.

«Я надпись на доме отлично помню, она была зеленой, загоралась и гасла ночью, что-то типа "Товарищи пешеходы, будьте внимательны"», «Был в доме классный магазин "Рыба"», — поделились подписчики группы.

Многие пользователи в комментариях вспомнили моменты из детства, связанные с районом, а также качество местных магазинов того времени.

Ранее фотография влюбленной пары, опубликованная в группе «Москва моя», вызвала споры среди жителей города — пользователей смутил внешний вид женщины. Они не поверили, что ее одежда и аксессуары соответствуют дате, указанной в публикации.

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