Фото новогоднего медведя на московской улице напугало россиян

Декоративный медведь, установленный на один из московских улиц к Новому году, попал на фото. Мрачная атмосфера снимка напугала россиян. Кадр выложили в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

«Еще одно районно-апокалиптичное телефонофото», — написал автор топика. Некоторые поинтересовались, где было сделано необычное фото. Автор ответил, что снял медведя около Ленинградского рынка.

Мрачный кадр вызвал у комментаторов ассоциации со скандинавскими детективами и фильмами ужасов. Кто-то предложил назвать снимок «Хмурое утро» или «Смеркалось». «Что-то стремный медведь, параноидальный какой-то», — отметил один из пользователей.

Многие отнеслись к мрачному кадру с юмором и позитивом. «Так вот куда олимпийский мишка приземлился», — пошутили в комментариях. Одна из пользовательниц отметила, что фигура медведя совсем не страшная и нравится детям. «У каждого своя реальность, которую он себе рисует своими мыслями», — философски заключил другой юзер.

Ранее москвичи обсудили красоту новогодних украшений на улицах города. Мнения пользователей сети по этому вопросу разделились.