Фото очереди в советскую булочную напомнило россиянам о «милых сердцу временах»

Старое фото очереди в булочную в районе переулка Сивцев Вражек заставило россиян поностальгировать. Снимок 80-х годов опубликовали в Facebook-группе «Арбат и окрестности».

Кадр вызвал у комментаторов приятные воспоминания о молодости и «милых сердцу временах». «Я покупала там свердловские сдобные булочки к кофе каждый день по утрам, все сессии», «Хорошее было время», — рассказали пользователи сети.

Одна из подписчиц вспомнила, что бегала в булочную в Сивцевом Вражке на переменах, когда училась в школе, и отметила, что ее сверстники называли это модным словом «подхарчиться». Другая женщина заметила, что заведение находилось рядом с ее домом, и снимок вызвал у нее приятные эмоции. «Большое спасибо за это фото», — поблагодарили автора топика за выложенное в группу изображение. «Родные пенаты!» — с теплотой согласился другой мужчина. Один из комментаторов заметил, что у каждого, кто жил в ту эпоху, остались свои собственные уникальные воспоминания.

Ранее старое фото ресторана Pizza Hut напомнило россиянам о пиццериях, появившихся в столице в 80-90-х годах. Пользователи сети рассказали о ценах на советскую пиццу и ее исключительных вкусовых качествах.