Фото пары полицейских на конях восхитило россиян

Фото конной полиции восхитило москвичей. В Facebook-группе «Сокольники Соседи» местные жители поделились своими мнениями и воспоминаниями.

На размещенном в сети кадре запечатлена пара сотрудников правоохранительных органов верхом на лошадях.

«Так и вырывается громкое "Ух-ты!", когда встретишь в парке таких красавцев», — призналась автор фото. Москвичка рассказала, на службу принимают только породистых лошадей в возрасте двух-трех лет, чаще всего берут ганноверских и орловских рысаков, которые известны своей выносливостью. «Далее полтора года тренировок, потом экзамен за право служить. Не сдал — еще полгода дрессировки и новый шанс. Если не прошел, значит, в полиции не место», — добавила она.

«Они животные крупные, но очень даже нежные, у них есть и солярий. У каждой пары свой маршрут на день, который они многократно объезжают», — завершила свой рассказ жительница района.

«Очень всегда их приятно видеть!», «Я всегда с восторгом их встречаю! Лошади нереальной красоты. Иногда попадаются просто гиганты. Невозможно отвести глаза! Один раз, тренируясь на спортплощадке у пляжа, наблюдали погоню! Получили визуальное удовольствие!» — поддержали женщину в комментариях.

Однако нашлись и те комментаторы, которые прогулками коней в парке не довольны: по их словам, животные гадят, а наездники за ними якобы из принципа не убирают. «Вообще непонятна цель их пребывания здесь!» — высказался один из пользователей. «Витамин D жизненно важен для коней! А поскольку большую часть времени их держат конюшне, ультрафиолета может не хватать», — поспешили объяснить ему другие. «Мы на стороне своих Оленьих прудов их видим иногда. Напугали один раз — из зарослей выскочили, как всадники без головы. Они были в бушлатах», — вспомнил житель района.

Ранее москвичи массово пожаловались на фонтан в парке Сокольники.