Москвичи массово пожаловались на фонтан в парке «Сокольники»

Жители столицы массово пожаловались на фонтан в парке «Сокольники». Его фото опубликовал один из подписчиков Facebook-группы «Сокольники Соседи».

«Зарос, и стоит сильная вонь», — описал происходящее автор снимков. Его слова подтвердили еще несколько подписчиков в комментариях к посту. У россиян возникли вопросы о состоянии фонтана. Судя по опубликованным кадрам, вода в нем не была слита до конца.

«Могли бы хотя бы промыть», «А я помню, раньше его чистили, воду откачивали, чтобы система не крякнула. Может, специфика поменялась?», «Вонь страшная. Даже близко не подходим. Воду слили, а почистить забыли», — писали в комментариях подписчики сообщества. Москвичи предположили, что фонтан могут засыпать землей и превратить в клумбу, как это уже было в нескольких районах города.

Администрация парка сообщила, что фонтан находится в ведении ГБУ «Гормост».

Ранее в столице заработал найденный москвичом фонтан, предположительно созданный в 30-х годах прошлого века. Много лет он был засыпан землей, но летом текущего года его раскопал один из местных жителей и передал городским службам.