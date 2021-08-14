Фото пассажиров метро вызвало споры о современных нравах у россиян

Россияне поспорили о современных нравах под фотографией московского метро. Снимок из вагона опубликовали в Facebook-группе «Москва Моя».

Один из комментаторов сравнил современное фото со снимком 1964 года, на котором пассажиры подземки держат в руках книги и газеты. Другая пользовательница отметила, что сейчас люди тоже читают, но уже с экранов смартфонов. «В гаджетах в основном играют и в сетях сидят», — поспорили с ней в комментариях.

Вдобавок кто-то заметил, что современные москвички перестали носить туфли на каблуке. «Да какие каблуки? Как в зубья эскалатора каблуком попадешься, мало не покажется», — ответил другой юзер. Многие поддержали моду на обувь на плоской подошве и заявили, что она, в отличие от обуви на шпильках, не вызывает у девушек проблем со здоровьем.

«Какая многозначная фотография, каждый увидел свое: кто-то заметил лица, кто-то обувь, кто-то джинсы… А кто-то — что довольно свободно», — поделилась наблюдением другая подписчица. По ее мнению, вагоны опустели из-за пандемии коронавируса. Женщине возразили, что летом в метро всегда немноголюдно.

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